Власти Петербурга отреагировали на работу ПВО в области Беглов находится на связи с командованием ЛВО после работы ПВО в регионе

Фото: МО РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в Telegram-канале, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО. Таким образом он отреагировал на происшествие в акватории Финского залива.

В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб, — написал Беглов.

До этого глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО сработали в Ломоносовском районе. По его словам, были поражены цели над Финским заливом. Из-за сообщений об инциденте экстренные службы были направлены в район петербургского порта Бронка, писали СМИ.

Ранее Александр Беглов после ЧП у дома на Пискаревском проспекте, в котором произошел взрыв, предположительно, из-за БПЛА, встретился с местными жителями и заявил, что город надежно защищен. После вопроса граждан о характере случившегося градоначальник призвал опираться на официальную позицию силовых структур, которые сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.