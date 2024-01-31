Власти Петербурга отреагировали на инцидент на нефтебазе Смольный: при инциденте на нефтебазе «Невский мазут» никто не пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При инциденте на территории компании «Невский мазут» в Санкт-Петербурге пострадавших нет, сообщили в Смольном, передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». В администрации добавили, что сейчас на месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

По инциденту на Глухоозерском шоссе в настоящее время идут следственные мероприятия. Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен. Администрация города работает во взаимодействии со всеми силовыми ведомствами. Члены оперштаба готовят доклады по ситуации,— сообщили в Смольном.

Ранее в Сети появилось видео яркой вспышки в ночном небе над троллейбусным парком нефтебазы. «Фонтанка» пишет, что камеры, предположительно, зафиксировали падение беспилотника. По данным издания, после этого на предприятии загорелись цистерны. В публикации говорится, что на место прибыли расчеты МЧС, пожар был потушен. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также «Фонтанка» писала, что жители Петербурга и Ленобласти проснулись минувшей ночью от грохота. В Красногвардейском районе взрыв слышали около 4:40. По данным газеты, примерно на 20 минут раньше звук также слышали жители деревни Пухолово в Кировском районе.