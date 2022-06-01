Власти Петербурга опровергли трату бюджетных денег на фальшивый газон

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Искусственный газон

В администрации губернатора Санкт-Петербурга прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о встрече Александра Беглова и главы РЖД Олега Белозёрова на фоне фальшивого газона. В беседе с NEWS.ru там заверили, что бюджетные средства на украшение ландшафта потрачены не были.

В администрации пояснили, что газон был временно настелен по инициативе компании, которая является заказчиком работ по реконструкции железнодорожного путепровода в районе Пулковского шоссе. Благоустройство этой территории предусмотрено в рамках работ по реконструкции.

Территория, находящаяся в границах производства работ, в настоящее время не находится на содержании ГУ СПП «Южное», бюджетные средства на ремонт и содержание территории не направлялись. Садово-парковые предприятия комитета по благоустройству за бюджетные деньги настил газонов на указанном участке не выполняли, — сказали в администрации губернатора.

Ранее сообщалось, что Беглов и Белозёров в торжественной обстановке открыли путепровод на Пулковском шоссе. После того как они пожали друг другу руки и сфотографировались, зеленевший за их спинами газон убрали. Выяснилось, что его специально заранее постелили к приезду чиновников.