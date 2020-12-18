Власти Петербурга опровергли слухи об ужесточении ограничений

https://static.news.ru/photo/eeeec9da-4127-11eb-be41-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Появившиеся в социальных сетях сообщения о предстоящем полном закрытии школ, спортивных объектов, культурных учреждений и торговых центров в Санкт-Петербурге из-за ситуации с COVID-19 являются фейками. Об этом заявил замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

На прошлой неделе мы видели ряд вбросов, в том числе фейковых новостей. Мы зафиксировали, кто это делал, — цитирует его РИА Новости.

При этом чиновник не назвал источники недостоверной информации.

Ситов добавил, что власти Петербурга ужесточают или ослабляют ограничительные меры исключительно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. По состоянию на 18 декабря рекомендаций по усилению ограничений не поступало.

Санкт-Петербург занимает второе место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в Северной столице было выявлено 3,7 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в городе заболели 193,3 тысячи человек, из них около 6,7 тысячи умерли.

В целом по стране за сутки зафиксировано 28,5 тысячи случаев COVID-19. Из больниц по выздоровлении выписаны 26 тысяч пациентов, жертвами инфекции стали 611 человек. За время пандемии в России заразились коронавирусом более 2,7 млн человек. Из них выздоровели свыше 2,2 млн и 49,7 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что стационары Петербурга достигли предела возможностей. За последнее время число госпитализаций выросло на 7%, при этом доля свободных коек для больных коронавирусом в настоящее время составляет лишь 4%.