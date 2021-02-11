Власти Петербурга не видят причин для задержаний на акции 14 февраля

https://static.news.ru/photo/40339750-6ca0-11eb-bbd0-96000091f725_660.jpg Фото: teamnavalny_spb/twitter.com

Предпосылок для задержания людей с фонариками на акции в поддержку политика Алексея Навального нет, так как её участники не нарушат закон, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Он (человек с фонариком в телефоне. — NEWS.ru) же не нарушает закон, что ему может за это быть? <...> Я не вижу, чтобы к этому (к задержаниям людей с фонарями во дворах. — NEWS.ru) были какие-то предпосылки, — сказал он в онлайн-эфире издания «Фонтанка».

По его словам, проведение подобного флешмоба «в той или иной степени интересно», однако его организаторы хотят «приделать себе» День всех влюблённых.

Пускай пробуют. Я не вижу в том, что люди зажигают фонарики, ничего плохого. Другое дело, что кто-то пытается это использовать в своих интересах, — подчеркнул он.

При этом политик отметил, что в городе всё ещё действуют ограничения на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

Накануне глава сети штабов Навального Леонид Волков анонсировал на 14 февраля (День всех влюблённых) новую акцию протеста. Вскоре после этого стало известно, что он объявлен в межгосударственный розыск, в России вынесли постановление суда о его аресте.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. 2 февраля состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.