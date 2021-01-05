Власти Петербурга не будут реконструировать «мост глупости»

https://static.news.ru/photo/3c718436-5104-11eb-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FoolsBridge

Мост с ограниченным по высоте для транспорта движением или «мост глупости» на Софийской набережной в Санкт-Петербурге не будет реконструирован. Об этом заявили в профильных структурах города. Путепровод известен тем, что под ним регулярно застревают «газели».

Изменение параметров данного путепровода возможно только в рамках реконструкции. В условиях ограниченного финансирования в настоящее время проведение реконструкции не планируется, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Накануне под мостом застряла 199-я по счёту «Газель». Об этом сообщили в специально созданной для учёта случаев ДТП группе в соцсети «ВКонтакте».

Перед данным мостом установлено несколько предупреждающих знаков, информационных щитов и ограничителей проезда, демонстрирующих допустимую высоту ТС. Кроме того, установлены лежачие полицейские для привлечения внимания водителей перед знаками, — заявили в КРТИ.

Формальное название путепровода — «Мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице». Он был возведён в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014 году. Два года назад часть дороги реконструировалась, также были поставлены предупреждающие об ограничениях знаки.

Как писал News.ru, над мостом местные жители даже вешали растяжку с надписью «Газель не пройдёт». Однако самых отчаянных не останавливало даже это. Власти Санкт-Петербурга ранее обещали перестроить либо мост, либо проезд под ним.