Власти Петербурга хотят снять часть ограничений по COVID-19

https://static.news.ru/photo/e873581a-d8f8-11ea-a529-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге могут снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил губернатор города Александр Беглов.

Мы планируем снимать существующие ограничения. Буквально завтра мы по этому поводу соберёмся с Роспотребнадзором. Ещё раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы, — сказал глава региона в эфире телеканала «78».

Беглов подчеркнул, что расслабляться сейчас нельзя.

Всё зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать правила безопасности — это маски, перчатки, дистанция, стараться не попадать, где большое количество людей. <...> Надо ответственно относиться. Мы должны понять, что мы можем жить без ограничительных мер, но при соблюдении всех необходимых правил, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810. Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Москва, где за прошедшие сутки выявили 2897 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 2128 новых случаев (всего 327 160) и Подмосковье — 939 заражённых (всего 189 547).