Власти Петербурга анонсировали открытие летних кафе и фитнес-центров

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня сообщил о постепенном снятии ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. По его словам, летние кафе и зоопарк в городе могут открыться к концу месяца. В июле, отметил губернатор, планируется возобновить работу бассейнов и фитнес-центров.

Беглов подчеркнул, что к концу июня в Петербурге может быть открыта навигация по рекам и каналам, но без питания на борту. Поэтапное снятие ограничений на работу предприятий, как и в случае с другими ослаблениями мер, согласовывается с Роспотребнадзором.

По словам Беглова, в рамках третьего этапа, то есть уже в июле, салоны красоты смогут получать разрешение на работу с клиентами по предварительной записи.

Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны, — цитирует губернатора РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ближайшие дни власти Санкт-Петербурга должны представить поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. План разрабатывается совместно с Роспотребнадзором.