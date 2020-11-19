Власти: Петербург вышел на плато по госпитализации больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/49e1adee-2a80-11eb-a403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербург, скорее всего, вышел на плато по госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин.

Вроде бы сейчас образовалось некоторое плато, если брать количество госпитализаций. Надежда <...> вдруг после этого мы вниз пойдём, — сказал чиновник в эфире телеканала 78.

Он добавил, что властям необходимо готовиться к тому, что COVID-19 останется до весны.

Осенью к нам вирус приходит и до весны он остаётся. Будет ли потом повторение, сможем ли мы отвакцинировать население, возникнет ли иммунитет? Но готовимся мы к тому, что до весны нам в этой ситуации придётся жить, — пояснил Елин.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 90 400, выздоровели 53 200, скончались 4763 человека.

Ранее стало известно, что с 23 ноября в Санкт-Петербурге вводятся новые ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. Согласно ему, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. В частности, вводится запрет на доступ зрителей на спортивные мероприятия.

Кроме того, в торговых центрах временно прекратят работу все предприятия общепита и ледовые катки. На других катках в зоне катания на 10 кв. метров должно находиться не более одного человек. На крытых катках будет запрещено одновременное нахождение более 30 человек, а на открытых катках в рамках новых ограничений закроются раздевалки. Кроме того, с 1 декабря концертные залы, театры и кинотеатры Санкт-Петербурга смогут продавать билеты лишь на 25% мест в зале, писал NEWS.ru.