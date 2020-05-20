Власти Пермского края продлили режим самоизоляции до 8 июня

https://static.news.ru/photo/f0f6127c-9a71-11ea-a98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: permkrai.ru

В Пермском крае до 8 июня продлили действие режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Местные власти пошли на этот шаг ввиду прироста заболеваемости более 5%, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на врио губернатора Дмитрия Манохина.

В первую очередь продолжают ограничиваться в своей работе общепиты и крупные торговые центры и предприятия без разрешения на работу. Также продлевается запрет на проведение массовых мероприятий.

По поводу возможных послаблений высказался главный санитарный врач края Виталий Костарев.

Если сейчас вводить новые послабления, то может произойти новая вспышка заболевания и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер, — приводятся его слова на сайте губернатора и правительства края.

Региональный оперштаб вернётся к обсуждению перехода на второй этап снятия ограничений 25 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве 18 мая зафиксировали 885 случаев нарушения режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса.