Власти Забайкалья ответили на сообщения о задержке рейса из-за губернатора

https://static.news.ru/photo/5607c172-2b2e-11eb-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Александр Осипов Фото: osipov_officialy/instagam.com

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ожидал рейс в Чару Каларского района из Читы вместе с другими пассажирами, следует из сообщения пресс-службы главы региона. Так власти региона прокомментировали сообщения о том, что он якобы «угнал» самолёт у ожидавших рейса пассажиров.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и другие специалисты правительства, которые направлялись в этот день в рабочую командировку в Каларский район, вместе с другими пассажирами более 2,5 часа ожидали вылета, — говорится в сообщении, передаёт РБК.

В связи с этим рабочий график губернатора и, в частности, график его встреч, пришлось сократить. Также уточняется, что проблемы с вылетом возникли из-за технической неисправности самолёта, который выполнял первый рейс в Чару. В конечном итоге в Читу был отправлен резервный борт из Иркутска.

Некоторое время назад появилась информация о том, что граждане были вынуждены ждать самолёт из Иркутска из-за губернатора, который вылетел в Каларский район на «их самолёте». 40 пассажиров якобы ждали вылета четыре часа.

Ранее заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала врачей за переполненные стационары и рост числа заболевших коронавирусом в регионе. Аудиозапись, опубликованная порталом «Чита.ру», была сделана во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Судя по приведённым Ванчиковой данным, встреча состоялась 11−12 ноября. Недовольство чиновницы также вызвала работа местного Минздрава, который, по её словам, не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения», писал NEWS.ru.