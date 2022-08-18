Жители «падающей» многоэтажки в Чите объявили голодовку Жители «падающей» многоэтажки в Чите объявили голодовку из-за бездействия властей

Фото: Sibnovosti.ru

Жители читинского микрорайона Северный объявили голодовку, требуя расселения дома, который называют местной Пизанской башней, пишет Telegram-канал Readovka. Людей пообещали расселить до 2023 года, но их нынешнее временное жилье не соответствует квартирам в расселяемом доме.

Дом был построен в 1989 году с многочисленными нарушениями, которые в итоге привели к затоплению в 2017 году. Жилое здание в микрорайоне Северный накренилось на 526 миллиметров и продолжает медленно разрушаться.

Крен дома [происходит] из-за нарушения в строительстве. Он был построен на линзе, которая давным-давно растаяла, — объяснила местная жительница.

Власти не обращали на ситуацию внимание до тех пор, пока жильцы дома не объявили голодовку, после которой им предоставили карту, по которой они будут решать данный вопрос, и пообещали расселение до 2023 года. Однако их нынешнее временное жилье не соответствует прежним квартирам: так, собственнице четырехкомнатной квартиры для семьи из пяти человек сняли двухкомнатную квартиру.

Ранее полиция прекратила дело против жительницы Углегорска, бросившей ботинок в мэра города Дмитрия Цуканова. Людмила Аникеева на протяжении трех лет пытается покинуть аварийное жилье, в котором вынуждена жить из-за того, что администрация города не предоставляет ей альтернативу. Власти предлагали переехать женщине в новостройку, затем ультимативно предоставили однокомнатную квартиру в другом доме.

Чтобы продемонстрировать Цуканову свои жилищные условия, женщина показала ботинок, покрывшийся плесенью от сырости, а затем швырнула обувью в чиновника. После этого Аникееву увели из зала полицейские, однако позднее стало известно, что Аникеевой с семьей выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда.