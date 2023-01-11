Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий

Фото: АГН «Москва»

Бомбоубежище

Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Безопасные места отмечены на схеме голубыми метками, при нажатии на них появляется адрес, данные о вместимости и ответственная организация.

Это департамент наш информационных технологий создал по информацию, которую предоставили главы муниципальных образований. То есть поручение давал губернатор в оперативном штабе. И по итогам этого поручения была разработана интерактивная карта, — рассказали в пресс-службе.

По мере обновления информации на карте могут появляться новые объекты.

В подмосковных Мытищах педагог одной из школ ранее посоветовал родителям учащихся собрать «тревожные чемоданчики» на случай эвакуации при чрезвычайной ситуации. В список содержимого вошли аптечка, фонарик, телефон, зарядное устройство, продукты длительного хранения, нож, зажигалка, плед и многое другое.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в одном из округов Москвы началась подготовка около 900 убежищ. По данным канала, там подготавливали спальные места, устанавливали биотуалеты, скамейки, пополняли запасы питьевой воды и лекарств.