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Власти Оренбуржья заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

09:55, 19 февраля 2022
Власти Оренбуржья заявили о готовности принять беженцев из Донбасса Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Эвакуированных жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик готова принять Оренбургская область. Глава региона Денис Паслер уже отдал поручение о подготовке к приёму беженцев, сообщает РИА Новости. О готовности власти региона уже уведомили МЧС РФ.

Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности, — заявил губернатор.

Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о том, какое именно количество беженцев может принять регион. Социальная служба готовится обеспечить их предметами первой необходимости.

Накануне власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины, в регионе работают 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом. Жителей республик перевозят с помощью автобусов, объявлены планы по задействованию поездов. Врио главы МЧС Александр Чуприян поручил определить, какие ещё регионы готовы принимать беженцев.

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