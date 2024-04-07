«Наихудший сценарий»: власти Оренбургской области оценили ситуацию в Орске ТАСС: ситуация в Орске развивается по наихудшему сценарию

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Паводковая обстановка в Орске, расположенном в Оренбургской области, развивается по наихудшему сценарию, затоплено свыше 6,6 тысячи домов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В настоящий момент развернуто 11 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 8087 мест. Там дежурят медики, психологи, сотрудники УМВД и Росгвардии.

По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске в районе подтопления находятся 6644 жилых дома, — говорится в сообщении.

Дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек, уточнили власти. Основное внимание в настоящее время сосредоточено на восточной части Оренбургской области: Орск, Гайский городской округ, Кваркенский, Домбаровский, Светлинский, Новоорский и Адамовский районы, добавили в правительстве.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее заявил, что паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

До этого сообщалось, что компания «СОГАЗ», в которой была застрахована ответственность владельца разрушенной из-за паводков дамбы в городе Орске Оренбургской области, готова к выплатам после расследования происшествия. Физическим лицам, чье имущество повреждено, выплатят до 750 тысяч рублей, юридическим — до 1 млн рублей.