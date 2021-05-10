Власти Омской области рассказали о состоянии главы Минздрава

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский чувствует себя удовлетворительно и находится в нормальном состоянии, рассказали ТАСС в правительстве региона.
Найденного после нескольких дней поисков Мураховского
7 мая Мураховский уехал на охоту в тайгу на квадроцикле и заблудился. Министр по рации сообщал другим охотникам, что застрял и дальше пойдёт пешком, однако не уточнил направление. Его транспортное средство позже обнаружили недалеко от охотничьей базы. Министра искали полицейские, росгвардейцы и волонтёры, в поисках был задействован вертолёт.
Александр Мураховский был главным врачом БСМП № 1 в Омске. Это отделение «прославилось» тем, что именно туда попал оппозиционер Алексей Навальный после инцидента с резким ухудшением здоровья. 7 ноября 2020 года Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.