Власти ограничили купание на пляжах в Феодосии Глава администрации Ткаченко: на пляжах Феодосии ограничено купание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На пляжах Феодосийского залива ввели ограничение на купание, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на главу администрации Феодосии Игоря Ткаченко. По его словам, произошла авария на коллекторе в устье реки Байбуги.

По данным издания, восстанавливать коллектор начали бригады ГУП РК «Вода Крыма». Пока что жителей и гостей города просят не купаться в море в районе устья реки.

После завершения ремонта и анализа проб воды пляжи будут работать в полном объеме, — подчеркнул Ткаченко.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что самая теплая морская вода на российских курортах в Сочи, Туапсе и Геленджике. Она отметила, что отдыхающим также будет комфортно в Абхазии, хотя республика и не является частью РФ.

До этого инфекционист Михаил Лебедев заявил, что пляжи около водоемов могут быть местом обитания различных патогенных грибов, вызывающих поражение кожи. По его словам, песок в таких местах не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими средствами.

Кроме того, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что туристы могут выбрать побережье Азовского моря в качестве альтернативы отдыху в Крыму. По его словам, путешественники также могут обратить внимание и на черноморское побережье региона.