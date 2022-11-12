Власти оценили угрозу для Северо-Крымского канала Глава Новой Каховки Леонтьев не увидел угрозы для работы Северо-Крымского канала

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В настоящее время угрозы для работы Северо-Крымского канала не наблюдается. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев. Он отметил, что вода продолжает поступать в Крым.

Канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым, — пояснил Леонтьев.

Северо-Крымский канал обеспечивает 90% потребностей жителей полуострова Крым в пресной воде. В мае 2014 года власти Украины перекрыли канал после присоединения Крыма к России, после чего в течение восьми лет местные жители получали воду только из местных источников. В 2020 году из-за малого количества осадков и малоснежной зимы ситуация с водоснабжением на полуострове стала критической, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, которые действовали до середины лета 2021 года, когда в Крыму прошли ливни.

В результате спецоперации ВС РФ Северо-Крымский канал был разблокирован, вода начала поступать на полуостров.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин обвинил руководство Украины в подготовке к использованию запрещенных методов ведения войны в Херсонской области. По его словам, ВСУ готовили массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС.