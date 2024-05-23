Власти оценили последствия сбивания БПЛА в Татарстане Мэр Елабуги Нуриев: при падении беспилотника разрушений на земле не произошло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории Елабужского района Татарстана, в результате падения аппарата разрушений на земле зафиксировано не было, написал в Telegram-канале глава Елабужского муниципального района, мэр Елабуги Рустем Нуриев. По его словам, на месте работают оперативные службы и специалисты МЧС.

По информации Минобороны РФ, сегодня средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет. Оперативные службы и МЧС на месте проводят необходимые мероприятия, — заявил Нуриев.

При этом он не стал раскрывать, в каком именно месте упал беспилотник. Глава района подчеркнул, что ситуация в Елабуге находится под контролем, угроз нет.

Ранее Минобороны России сообщило об обнаружении украинского беспилотника над территорией Татарстана. Аппарат сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Позднее СМИ сообщили, что сбитый над Татарстаном дрон на самом деле был легкомоторным самолетом А-22 «Летучая лисица», который переделали под беспилотник. Министерство обороны России эту информацию не подтверждало.