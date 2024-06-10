Власти оценили идею объединения Республики Алтай и Алтайского края Турчак исключил возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края

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Возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края в настоящее время не обсуждается и не будет рассматриваться в дальнейшем, заявил врио главы республики Андрей Турчак. Он подчеркнул, что суверенитет региона как субъекта Российской Федерации закреплен в его конституции. Турчак назвал вбросами публикации на данную тему, передает ТАСС.

Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это все кухонные разговоры, это все вбросы в разного рода Telegram-каналы и так далее. В конституции [республики] четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться, — заявил врио главы республики.

Турчак подчеркнул, что на своей должности он намерен соблюдать баланс между задачами экономического развития республики, интересами населения и «гигантским» масштабом инвестиций, идущих в регион. В частности, он намерен сохранить экологический потенциал республики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении Алтая и Алтайского края не стоит на повестке дня. По его словам, каждый конкретный случай уникален.