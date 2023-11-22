Власти Обнинска ответили на критику «антивоенного» мурала «Мир» Власти Обнинска: в мурале «Мир» нет никакой «политизированной подоплеки»

Фото: vk.com/Антон Демидов

Власти Обнинска в Калужской области отвергли «политизированную подоплеку» в мурале «Мир», расположенном в центре города, сообщили «Подъему» в региональном комитете по взаимодействию со СМИ. По его информации, идея изображения на здании бывшей типографии, которое местные жители сочли «антивоенным» и «пацифистским», принадлежит мэрии.

Вначале, при обсуждении эскиза, было мнение у молодой части города, что это немножко в прошлое нас откатывает. То есть сам стиль немножко показался какой-то части жителей несовременным. Но сейчас работа готова — негатива никакого нет, напротив, только удовольствие. Поэтому никакой политизированной подоплёки, никаких специальных символов зашито туда не было, и на этом уровне даже не обсуждалось, — сказано в сообщении.

Представители комитета добавили, что сейчас здание с муралом «Мир» пустует, однако в скором времени там откроется информационный центр по атомной энергии Росатома. По их словам, в будущем туда также могут перевести Обнинский молодежный центр.

Фото: t.me/obninsk2you

Ранее изображение А.С. Пушкина в московском аэропорту Шереметьево привлекло внимание правоохранительных органов. Сотрудники МВД организовали проверку по факту отсутствия православных крестов на мурале. Заявление в полицию написала учительница из ЯНАО, которую возмутил патриотический плакат без христианских символов.