Власти Новосибирской области призвали отказаться от фотосессий с кроликами Министр экологии Новосибирской области Шестернин призвал отказаться от фотосессий с кроликами

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Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин призвал жителей региона отказаться от фотосессий с кроликами, сообщает «Сиб.фм». По его словам, это может создавать опасность для животных. Он пояснил, что кролики пугаются яркого света вспышки, равно как и большого количества людей и незнакомой обстановки.

Подобные мероприятия опасны для животных, так как кролики гораздо менее стрессоустойчивы, чем собаки или кошки. Их пугают перевозки, большое количество людей, незнакомая обстановка, шум, яркий свет и многое другое, — рассказал Шестернин.

Министр добавил, что выступает против любых фотосессий с животными. Он отметил, что отказ от данного вида развлечений является «большой экологической победой».

Росприроднадзор ранее сообщил, что дикие животные, увидев яркий свет фар, могут временно потерять способность к ориентации в пространстве, в результате ослепленные звери могут замереть прямо посреди проезжей части и не двигаться с места даже перед приближающимся автомобилем. Водителям в таком случае следует остановиться, если дорожная ситуация позволяет это сделать, и погасить свет. В ведомстве уточнили, что особую бдительность нужно сохранять утром и вечером на неосвещенных дорогах, а также обращать внимание на знаки о возможности появления на проезжей части диких животных.