В Новосибирске ввели режим ЧС из-за частых коммунальных аварий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство Новосибирской области ввело режим чрезвычайной ситуации в областном центре в связи с участившимися случаями коммунальных аварий в городе, сообщает «Коммерсант». По данным издания, решение было принято главой региона Андреем Травниковым. Отмечается, что к настоящему моменту последствия прорывов трубопроводов в областном центре пока не устранены.

Источники издания уточняют, что на улице Титова в Новосибирске отключены от отопления шесть жилых домов, а на улице Петропавловской — 69 жилых домов. Информацию об отсутствии отопления подтвердили в теплосетевой компании СГК. По словам Травникова, события в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района Новосибирска развиваются «по плохому сценарию».

К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. <...> Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Новосибирске, — заявил Травников в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что специалисты компании СГК проводят работы по устранению последствий прорыва труб с горячей водой. Кроме того, к ликвидации коммунальной аварии привлекаются дополнительные бригады из других муниципальных образований Новосибирской области.

Как сообщалось ранее, прорыв трубы на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде оставил около 10 тысяч человек без отопления. Коммунальные службы приступили к устранению последствий аварии. Сроки проведения ремонтных работ неизвестны.