Власти нового региона потребовали от «Яндекса» обновить названия Власти Запорожской области потребовали от «Яндекса» обновить названия на картах

Минцифры Запорожской области потребовало от компании «Яндекс» поменять названия улиц Мелитополя на картах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо. Уточняется, что принятые при украинском руководстве названия «приводят к увеличению экстремистских настроений» в зоне военной спецоперации.

Министр цифрового развития региона Григорий Прохватилов требует от «Яндекса» учесть названия улиц, утвержденные российскими военно-гражданскими администрациями Мелитополя и Запорожской области. Глава ведомства также призвал компанию отчитаться об изменениях. Отмечается, что переименованные улицы города и региона опубликованы в государственном адресном реестре РФ в обновленном виде.

В городе переименовали 467 улиц, проспектов, бульваров, шоссе, переулков, площадей и проездов. В Мелитополе теперь есть улицы Екатерины Великой (бывшая Интеркультурная), Росгвардии (бывшая Степная) и Дарьи Дугиной (бывшая Университетская).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области навсегда останутся с Россией. Глава государства отметил, что такое желание выразили жители этих регионов, поэтому этот вопрос даже не может обсуждаться.