Минцифры Запорожской области потребовало от компании «Яндекс» поменять названия улиц Мелитополя на картах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо. Уточняется, что принятые при украинском руководстве названия «приводят к увеличению экстремистских настроений» в зоне военной спецоперации.
Министр цифрового развития региона Григорий Прохватилов требует от «Яндекса» учесть названия улиц, утвержденные российскими военно-гражданскими администрациями Мелитополя и Запорожской области. Глава ведомства также призвал компанию отчитаться об изменениях. Отмечается, что переименованные улицы города и региона опубликованы в государственном адресном реестре РФ в обновленном виде.
В городе переименовали 467 улиц, проспектов, бульваров, шоссе, переулков, площадей и проездов. В Мелитополе теперь есть улицы Екатерины Великой (бывшая Интеркультурная), Росгвардии (бывшая Степная) и Дарьи Дугиной (бывшая Университетская).
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области навсегда останутся с Россией. Глава государства отметил, что такое желание выразили жители этих регионов, поэтому этот вопрос даже не может обсуждаться.