Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина

https://static.news.ru/photo/c496b1e2-5271-11eb-a98a-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Норильска запретила посещение горы Отдельной, где сошла лавина и погибли три человека. В городской администрации аргументировали это решение угрозой повторного схода.

В связи с угрозой повторного схода лавины категорически запрещается посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса. Также будет ограничено передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах и ВС-10, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

На городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС также принято решение обесточить территорию СТК «Гора Отдельная», выставить туда полицейских для пресечения возможных проникновений на территорию и установить информационно-запрещающие знаки.

Как писал NEWS.ru, в связи увеличением числа погибших до трёх человек после схода лавины в Красноярском крае следователи изменили часть статьи уголовного дела на более тяжёлую, «повлёкшую по неосторожности смерть двух и более лиц».

8 января около 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске лавина засыпала четыре строения, в которых находились люди. Спасатели сначала обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Позднее были найдены тела 38-летней женщины, её полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего супруга.

В данный момент следователи допрашивают очевидцев, изымают документацию. Расследование должно установить принадлежность строений, дать оценку правомерности их нахождения в этом месте и определить законность использования.

На территории Норильска воскресенье, 10 января, объявлено траурным днём по погибшим под лавиной. В этот день в городе спустят все местные флаги. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков.