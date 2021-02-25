Власти Нижнего Новгорода согласовали акцию памяти Немцова

https://static.news.ru/photo/ce19543a-77a2-11eb-92ed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородские власти согласовали проведение акции в память о политике Борисе Немцове, убитом в центре Москвы, сообщили в пресс-службе губернатора области.

Местный координационный штаб по борьбе с распространением COVID-19 предписал оперштабу согласовать проведение мероприятия «День памяти Бориса Немцова» в виде возложения цветов к мемориалу политика с числом участников не более 50 человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил это решение.

В Нижнем Новгороде живёт много людей, знавших и работавших с Борисом Немцовым. Считаем правильным, чтобы у них была возможность почтить его память. Формат памятного мероприятия обусловлен санитарно-эпидемиологической ситуацией, — сказал глава региона.

Он напомнил, что в 2021 году исполняется 30 лет с момента назначения Немцова нижегородским губернатором.

Время, когда он стоял во главе региона, было очень ярким и насыщенным. Это важная часть нашей общей истории, которую во многом только предстоит осмыслить, — подчеркнул он.

Изначально организаторы — нижегородское отделение партии «Яблоко» — хотели провести шествие по Большой Покровской улице от кинотеатра «Октябрь» до театра драмы, а затем возложить цветы. Однако 24 февраля в партии рассказали, что власти отказали им в проведении мероприятия, передаёт РИА Новости.

Немцов с 1991 по 1997 год занимал пост губернатора Нижегородской области, а также был депутатом Ярославской областной думы с 2013 года до своего убийства. Политика застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.

В ночь с 19 на 20 февраля 2021 года мемориал на месте убийства Бориса Немцова был полностью уничтожен, а само место огородили металлическим забором. При этом были задержаны несколько волонтёров, однако позже их отпустили. После этого полиция начала препятствовать появлению цветов на месте гибели Немцова.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал столичным властям вопрос о ликвидации стихийного мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Он также не стал отвечать на вопрос, изменилась ли позиция главы государства по поводу того, что у всех желающих есть право вспомнить убитого оппозиционера.