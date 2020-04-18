Власти не намерены отправлять на спецстоянку машины без цифровых пропусков

https://static.news.ru/photo/7e7bad3c-8181-11ea-b9a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов прокомментировал новые меры, которые были введены в столице по отношению к автомобилистам. По его словам, автомобили, перемещающиеся без цифровых пропусков, не будут отправлять на спецстоянку.

Норма о перемещении транспорта на спецстоянку касается только случаев, когда человек нарушил карантин, например, нарушил правила лечения от коронавируса на дому, и его помещают в обсервационный центр. В этом случае автомобиль после дезинфекции будет направлен на спецстоянку, — цитирует Щитова РИА Новости.

На данный момент правоохранительные органы в Подмосковье проверили на наличие пропусков уже более 170 тысяч автомобилей. Без необходимого QR-кода перемещались по области порядка двух тысяч машин.

Как писал NEWS.ru, штрафы за поездку на автомобиле без пропуска будут выписываться с каждой камеры, фиксирующей нарушение.