Власти не будут восстанавливать элитные дома под Белгородом после обстрелов

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Два жилых дома в Белгородском районе, которые пострадали во время обстрелов, снимут с ответственности Министерства ЖКХ, сообщил глава районной администрации Владимир Перцев. По его словам, которые приводит портал Go31, владельцы этих домов располагают средствами, чтобы самостоятельно осуществить ремонт.

Там богатые люди живут. Свои придворные и подворные варианты пускай восстанавливают сами, — сказал Перцев.

Он отметил, что за минувшую неделю удалось восстановить десять поврежденных обстрелами частных жилых домов. При этом на очереди стоят еще 358 объектов.

Глава региона Вячеслав Гладков также поддержал идею переложить ответственность за восстановление элитных домов на их владельцев. По его мнению, приоритет необходимо отдавать людям с небольшим доходом, которые сами восстановить жилье не смогут.

При всем уважении к людям, которые пострадали, мы не можем восстановить бассейны, аквариумы, машины по 10–15 млн рублей. Справедливость должна быть. Повышенные обязательства берем перед теми, у кого средний и низкий доход. Если человек может купить машину и дом за 50 млн рублей, то это другая история, — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Москве уже приступили к восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате утренней атаки беспилотников. На кадрах с места событий можно увидеть, как специалисты ремонтируют окно и крышу.