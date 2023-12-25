Стали известны подробности о взрыве дома в Сочи Власти: причиной происшествия в доме Сириуса, предположительно, стал взрыв газа

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Происшествие в многоквартирном доме Сириуса в Краснодарском крае произошло, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации федеральной территории. Там отметили, что в настоящее время жителей пускают в квартиры, чтобы они забрали оттуда документы и личные вещи.

По данным администрации федеральной территории Сириус, в пострадавшем шестиэтажном доме 114 квартир. Все они оснащены индивидуальными газовыми котлами. Взрыв произошел на пятом этаже. Одна из версий — взрыв бытового газа, — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что в результате происшествия были расселены 13 квартир. Шесть человек находятся в пункте временного размещения в отеле «Гамма-Сириус», остальные жильцы расселились самостоятельно. При этом за личными вещами и документами граждане ходят в сопровождении сотрудников Росгвардии.

Ранее сообщалось о взрыве, который произошел в жилом доме на федеральной территории Сириус. Пострадали два человека, им оказана помощь медиков. К спасательным работам привлечены 60 человек и 19 единиц специальной техники.

До этого в Москве произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Парковой улице в районе Переделкино на западе столицы. В результате ЧП выбило стекла в квартире на третьем этаже, также был поврежден балкон. Предположительно, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности кухонной плиты.