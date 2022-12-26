Власти назвали причины объявления воздушной тревоги в Энгельсе Минпечати: воздушную тревогу объявляли в Энгельсе вечером для повышения боевой готовности

Фото: Социальные сети

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в городе Энгельсе вечером 26 декабря с целью «повышения боевой готовности», Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства информации и печати Саратовской области. Ранее стало известно, что трое военных погибли из-за падения обломков БПЛА на аэродроме города.

В городе Энгельсе Саратовской области вечером 26 декабря прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сирена включалась в целях повышения боевой готовности, — говорится в сообщении регионального министерства со ссылкой на слова начальника управления безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрия Юрина.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, около 01:35 по московскому времени. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена. Позднее в социальных сетях появилась информация, что вечером в понедельник в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги.

Губернатор региона Роман Бусаргин заверил, что семьям военнослужащих, погибших в результате инцидента, будет оказана необходимая помощь.

5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.