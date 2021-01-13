Власти назвали причину отравления детей в Буйнакске

https://static.news.ru/photo/b51da190-55a4-11eb-b022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Роспотребнадзора по Дагестану назвало причину массового отравления в городе Буйнакске. По предварительной информации, инцидент произошёл из-за подачи загрязнённой питьевой воды.

По данным ведомства, население получало воду, которую подавали с нарушением закона, передаёт ТАСС.

По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства, — сообщили в Роспотребнадзоре.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января.

В связи с массовым пищевым отравлением детей следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело. По предварительным данным, пострадал 71 человек. Из них — 61 ребёнок.

По данным оперативников, с 9 по 12 января 2021 года в Детскую городскую больницу обратились 55 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления. Всем поступившим в лечебное учреждение оказывают помощь.

Сотрудники Буйнакской ЦРБ диагностировали у потерпевших острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага.

Как писал NEWS.ru, в связи с произошедшим в городе на день закрыли детские сады.