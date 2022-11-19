Власти назвали число жертв взрыва на Сахалине

Фото: limarenko_official/vk/com

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в своем Telegram-канале, что число жертв взрыва в Тымовском возросло до восьми. По его данным, трое погибших — дети. Поиски еще двух человек продолжаются.

Работаю на месте происшествия в Тымовском. Провожу оперативный штаб. По предварительной информации число погибших увеличилось до 8 человек, — написал Лимаренко.

ЧП в Тымовском районе произошло утром: взрывной волной был обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с 5-го по 1-й этажи. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать газовый баллон. В результате инцидента пострадали девять человек.

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тымовском. На место выехал прокурор Тымовского района.

В настоящее время в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб, а также готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. На месте работают экстренные службы и спецтехника, а также добровольцы, помогающие разбирать завалы.