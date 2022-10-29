Названа цель атак беспилотников ВСУ в Севастополе Развожаев: дроны ВСУ пытались поразить объекты Черноморского флота в Севастополе

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Главной целью атак украинских беспилотников в Севастополе были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все БПЛА ВСУ были уничтожены средствами противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, — подчеркнул Развожаев.

Ранее он заявил, что в ходе атак ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Жертв со стороны местного населения также нет. Единственным повреждением в результате ударов БПЛА губернатор назвал лопнувшее оконное стекло в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулева. Кроме того, в городе временно перекрыт рейд, паромы и катера через бухту не ходят.

29 октября Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, затем были слышны еще несколько хлопков. По словам губернатора, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

В Севастополе до 12 ноября продлен высокий — «желтый» уровень террористической опасности. Этот режим ввели 31 июля после попытки ВСУ атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре города.