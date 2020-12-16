Власти Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима

https://static.news.ru/photo/aad50006-3fd4-11eb-b892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице усилили контроль за соблюдением введённых из-за коронавируса ограничений, рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Мы уже усилили контроль в отношении использования посетителями торговых центров масок, — отметил Данчиков.

Кроме того, власти контролируют соблюдение режима работы ресторанов, кафе, баров и ночных клубов. Такую работу продолжат и в праздничные дни.

Полиция и Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, используются все доступные технические средства, камеры видеонаблюдения, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в нарушении введённых мер виноваты как физические лица, так и компании.

Накануне Данчиков также заявил, что столичные инспекторы будут выписывать штрафы за нарушения мер по коронавирусу на основании выложенных в социальные сети видео и других сведений.

Как писал NEWS.ru, первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг сообщил, что жители столицы 285,5 тысячи раз пренебрегли масочно-перчаточным режимом за семь месяцев его действия. По его словам, также за данный период свыше 37 тысяч московских организаций и предприятий нарушили меры по борьбе с коронавирусом.

Данчиков, в свою очередь, заявил, что ограничительные меры, введённые на фоне пандемии коронавируса, не соблюдает примерно каждое десятое московское предприятие.