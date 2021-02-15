Власти Москвы сообщили, сколько дней потребуется на уборку снега

https://static.news.ru/photo/5e4e7010-6f99-11eb-a431-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С последствиями рекордного снегопада в Москве борются 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства. Для очистки улиц от снега им понадобится ещё четыре дня. Об этом сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.

Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега, — цитирует Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы Бирюкова.

По данным столичных властей, за двое суток в городе выпало 35 см снега. В работах по его уборке задействованы 80 тысяч рабочих и 15 тысяч единиц техники. В Москве перемещено около 10 млн кубометров снега, 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов работают с максимальной загрузкой круглосуточно.

Как писал NEWS.ru, накануне департамент транспорта Москвы сообщил, что ситуация на дорогах города после сильного снегопада стабилизировалась, более 50 тысяч кубических метров снега уже убрали с подходов к станциям метро и МЦК, общественный транспорт работает в штатном режиме.

Сильный снегопад в столичном регионе начался в пятницу, 12 февраля. К утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах достигли 10 баллов. В Москве высота снежного покрова достигала 59 сантиметров, в Подмосковье — до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормальных показателей. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. Городские и областные власти считают, что на полное устранение всех последствий стихии может уйти до пяти дней.