https://static.news.ru/photo/482ba130-612c-11ea-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Департамента здравоохранения Москвы дали подробные ответы на все вопросы, связанные с коронавирусом​. В частности, они разъяснили, что при карантине нельзя покидать место своего проживания, посещать учёбу и работу, от контактов с родственниками в это время стоит воздержаться, но при этом их никто не обязывает тоже соблюдать карантин.

Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования — использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения, — говорится в сообщении департамента.​

При 14-дневной самоизоляции на улицу можно выходить в случае крайней необходимости (выбросить мусор и выгулять собаку), но только в малолюдное время и в медицинской маске. Покупать еду москвичам предлагают через службу доставки, друзей и знакомых.

Постановлением правительства РФ коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Поэтому при несоблюдении режима 14-дневной изоляции пациенту может грозить ответственность, в том числе уголовная — вплоть до лишения свободы до пяти лет.

Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, — подчеркнули в департаменте.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы составили список из семи стран, прибывшие из которых россияне обязаны отправляться на двухнедельный карантин. На данном этапе всего семь стран входят в карантинную зону: Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран. Составлен и второй список из 87 стран, по возвращении из которых москвичи обязаны уведомить департамент здравоохранения по «горячей линии». В этом списке страны, в которых зарегистрирован хотя бы один случай коронавируса.