Власти Москвы попросили автомобилистов не мешать снегоуборочной технике

Московские власти обратились к автомобилистам с просьбой не создавать помех для уборки снега.
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Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к труду коммунальщиков, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, — говорится в сообщении.
Там отметили, что снегопад должен продлиться до конца дня, а коммунальщики продолжают ликвидировать его последствия. Так, в некоторых районах мегаполиса уже выпало семь сантиметров осадков.
На механизированное подметание дорог и тротуаров в 15:00 по местному времени вышли колонны спецтехники, добавили в ведомстве.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снегопад в Москве и окрестностях столицы обеспечили влажные воздушные массы, которые принёс южный циклон.
Синоптик пояснил, что циклон насыщен влагой, так как он образовался над Баренцевым и Норвежским морями. Вильфанд предупредил, что коммунальные службы Москвы 16 января ждёт серьёзное испытание. Высота снежного покрова за день вырастет как минимум на пять сантиметров, писал NEWS.ru.