Власти Москвы попросили автомобилистов не мешать снегоуборочной технике

https://static.news.ru/photo/6fea0204-5805-11eb-9e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти обратились к автомобилистам с просьбой не создавать помех для уборки снега.

Такое сообщение опубликовал в Facebook Комплекс городского хозяйства столицы.

Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к труду коммунальщиков, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, — говорится в сообщении.

Там отметили, что снегопад должен продлиться до конца дня, а коммунальщики продолжают ликвидировать его последствия. Так, в некоторых районах мегаполиса уже выпало семь сантиметров осадков.

На механизированное подметание дорог и тротуаров в 15:00 по местному времени вышли колонны спецтехники, добавили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снегопад в Москве и окрестностях столицы обеспечили влажные воздушные массы, которые принёс южный циклон.

Синоптик пояснил, что циклон насыщен влагой, так как он образовался над Баренцевым и Норвежским морями. Вильфанд предупредил, что коммунальные службы Москвы 16 января ждёт серьёзное испытание. Высота снежного покрова за день вырастет как минимум на пять сантиметров, писал NEWS.ru.