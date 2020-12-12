Власти Москвы пообещали ненамного повысить стоимость проезда

https://static.news.ru/photo/89fc4af0-3c7e-11eb-b6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Стоимость проезда в московском транспорте повысится в 2021 году примерно на уровень инфляции, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. Однако некоторые эксперты полагают, что тарифы поднимутся выше, в связи с дополнительными расходами на меры по противодействию коронавирусу.

Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения, а по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет, — сообщил ТАСС Ликсутов.

Ранее агентству в департамента финансов Москвы заявили, что прогнозируемый уровень инфляции в 2021 году составит 3,5%. Однако, повлиять на рост стоимости проезда в общественном транспорте столицы может и пандемия, считает председатель правления Объединения автопассажирских перевозчиков Вячеслав Панькин. По его словам, транспортная отрасль сильно пострадала из-за коронавируса, когда пассажиропоток значительно сократился.

В Москве продолжает активно строиться метрополитен, на маршруты выходят современные электробусы и трамваи, обновляется парк поездов метро. Кроме этого, появляются новые статьи расходов за счёт необходимости соблюдения мер по противодействию пандемии COVID-19 — дезинфекция салонов, обеспечение СИЗ сотрудников, — отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов.

По его мнению, для того, чтобы столичная транспортная система продолжала развиваться, городу необходимо индексировать тарифы на проезд, внедрять динамическое ценообразование на ряде маршрутов в зависимости от загрузки линий и сокращения общей билетной выручки.

Как писал NEWS.ru, эксперимент в московской подземке со скидками на проезд во внепиковое время на двух линиях дал свои результаты. Пассажиропоток стал меньше, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник рекомендовал работодателям скорректировать график, чтобы сотрудники могли ездить не в час пик.

В начале ноября был вдвое снижен тариф для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в непиковое время по будням — до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Скидкой ежедневно пользуются около 85 тысяч человек. Собянин добавил, что на «Тушинской», «Кузьминках» и «Лухмановской» пассажиров стало меньше почти на 4%. А лучший эффект был 11 ноября на «Беговой» — минус 8%.