Около 90% СМС для получения пропуска оказались некорректными

https://static.news.ru/photo/a8452d98-7d88-11ea-b44e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Девять из десяти сообщений, поступивших на короткий номер 7377 для оформления цифровых пропусков в Москве, содержали некорректный текст. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий столицы, подчеркнув, что сама система выдачи пропусков через СМС работает без сбоев.

Чтобы получить цифровой пропуск, горожанам необходимо отправить СМС с чётким соблюдением шаблона заполнения. Тогда в ответном СМС придёт 16-значный код, который и будет являться пропуском, — сообщили ТАСС в департаменте.

Специалисты уточнили, что в СМС необходимо указать код цели и сведения, необходимые для оформления пропуска. Доступны три кода целей: 1 — пропуск для работающих; 2 — разовая поездка для посещения медорганизации; 3 — разовая поездка в иных целях. Доступны также три кода документа, удостоверяющего личность: 1 — паспорт гражданина РФ; 2 — иностранный паспорт; 3 — иной документ. Для указания госномера автомобиля необходимо использовать русскую раскладку клавиатуры. Символы ** обязательны.

Так, для работающих граждан необходимо отправить СМС по следующему шаблону: пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если используется) *номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*ИНН организации (не обязательно) *краткое наименование организации. Пример: Пропуск*1*1*1234*123456*Р043АС177***1234567890*ООО Ромашка.

Для разовой поездки в медорганизацию СМС отправляется по шаблону: пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*дата рождения (через точку) *номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*краткое наименование медорганизации. Пример: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981***44443333111*ГКБ Боткина.

Для разовой поездки в иных целях необходимо отправить СМС по следующему шаблону: пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если используется) *номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*цель выхода (максимум 20 символов) *адрес пункта назначения. Пример: Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11.

Как писал NEWS.ru, жители Москвы смогли оформить уже около 780 тысяч цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Как ранее сообщили в оперштабе столицы, сайт mos.ru подвергся бот-атаке. Расследованием её источников и причин будут заниматься правоохранительные органы. Там также добавили, что из-за сбоев на сервере увеличивается время выдачи пропусков. Получить код для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Разрешения для поездок по территории Москвы и Московской области понадобятся местным жителям с 15 апреля. Однако получить их необходимо заранее. Система оформления пропуска носит заявительный характер. Внесённые данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверных сведений пропуска будут аннулированы.