Власти Москвы прояснили вопрос о запрете на въезд в Москву из регионов

https://static.news.ru/photo/562754d8-ac02-11eb-b4f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос об ограничении въезда в столицу из других субъектов пока не рассматривался московскими властями, рассказал первый заместитель главы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Журналисты спросили у него, будет ли въезд в мегаполис из других регионов запрещён из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Пока такой вопрос не рассматривается, — ответил Немерюк.

Накануне столичный департамент здравоохранения сообщил, что превышение смертности в Москве от коронавируса в марте 2021 года составило 2888 случаев по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Летальность от коронавируса в Москве при учёте только тех случаев, когда заболевание явилось основной причиной смерти, составляет 2,66%.

За 2 марта в России зафиксировано 8489 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших выявили в Москве — 2635. Число летальных исходов возросло за сутки на 336 против 342 днём ранее.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряжённой. В настоящее время под наблюдением медиков находятся свыше 300 тысяч заразившихся, уточнил он.