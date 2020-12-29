Власти Москвы продлили школьные каникулы до 17 января

https://static.news.ru/photo/6b865e1c-49e9-11eb-a583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каникулы для московских школьников продлеваются до 17 января 2021 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю — до 17 января 2021 г, — сообщил он на своём сайте.

Подведомственные московской мэрии колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования также уходят на длинные каникулы. Кроме того, власти города рекомендовали негосударственным учреждениям принять аналогичное решение. В период каникул занятий не будет даже дистанционно.

Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне, чем сейчас. А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений, — подчеркнул градоначальник.

Политик отметил, что длинные осенние каникулы сыграли большую роль в сдерживании распространения коронавируса, а дети стали реже передавать вирус пожилым родственникам. При этом в декабре ситуация в городе снова ухудшилась: количество госпитализаций растёт три недели подряд и иногда вплотную приближается к двум тысячам человек в сутки.

Впереди новогодние праздники, которые объективно помогут замедлить распространение инфекции. Но, по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул всё же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше — не менее двух недель, — добавил Собянин.

Как писал NEWS.ru, после новогодних каникул московские школы могут вернуться к очному обучению. Власти столицы рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация позволит пойти на такой шаг.

Как пояснил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов, необходимо оценивать развитие ситуации в течение праздников. По его словам, насколько меры санитарной безопасности будут соблюдаться в первые дни января, зависит только от граждан.