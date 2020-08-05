Власти Москвы обязали театры и цирки измерять температуру посетителей

https://static.news.ru/photo/075eb23c-d715-11ea-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве театры, цирки и концертные залы обязаны проверять температуру посетителей на входе. Людей с визуальными признаками ОРВИ или температурой больше 37 градусов не будут пропускать внутрь.

Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются, — говорится в приказе руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

В документе указано, что посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра в соответствии с разметкой. Во время концертов, представлений, спектаклей и других культурно-досуговых или зрелищных мероприятий в зрительных залах или на иных площадках должны находиться не более 50% зрителей от общей вместимости. Зрители должны соблюдать социальную дистанцию.

Рекомендуется принимать оплату билетов только бесконтактным способом, избегая контактов с наличными денежными средствами.

Осуществлять по возможности контроль билетов при входе в организацию бесконтактными способами с использованием сканеров штрихкодов и аналогичных устройств, — отмечается в приказе.

Театры, кинотеатры, выставочные и концертные залы могут принимать посетителей в столице с 1 августа, если в них не более трёх тысяч посадочных мест, при условии заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

NEWS.ru писал, что после снятия ограничений посещаемость кинотеатров упала на более чем 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.