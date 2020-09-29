Власти Москвы объяснили правила ухода школ на двухнедельные каникулы

https://static.news.ru/photo/eb253384-0252-11eb-8e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября устанавливаются для всех столичных школ вне зависимости от их внутреннего распорядка. Как сообщила руководитель пресс-службы московского департамента образования и науки Екатерина Паршина, в учебных заведениях с модульной и триместровой системой обучения ноябрьские каникулы перенесут на октябрь, а для частных школ решение о двухнедельных каникулах будет носить рекомендательный характер.

Каникулы должны были быть по плану в конце октября — первая неделя ноября, там, где модули, — на следующей неделе. У кого каникулы должны быть в ноябре, перенесены каникулы на вот сейчас и две недели, — сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Паршина.

Паршина сообщила, что в связи с этим решением учебные планы и программы, а также графики написания контрольных работ будут скорректированы. Она подчеркнула, что это «разобщение детей» поможет снизить заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ и уменьшит нагрузку на городскую систему здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Действие документа распространяется на организации, предоставляющие начальное, основное и дополнительное образование, а также спортивную подготовку. Собянин пояснил, что решение принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний. Дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику. Градоначальник подчеркнул, что значительная часть заболевших — это дети. Они очень легко могут передать вирус взрослым и пожилым родственникам, которые переносят болезнь тяжелее.