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Пустые полки в магазинах Москвы образовались из-за проблем с логистикой, сотрудники магазинов не успевают выкладывать продукцию из-за возросшего спроса. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Просто не успевают разложить, потому что люди берут больше, чем обычно. Советую не паниковать, — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что запасов продуктов достаточно.

По его словам, ведомство мониторит рост цен по 47 позициям каждый день. На протяжении двух последних месяцев цены являются стабильными, их роста не зафиксировано.

Понятно, есть сезонные колебания на овощную группу — овощи заканчиваются, картошки и морковки прошлого урожая практически нет, где-то появляется импортная продукция, — заявил Немерюк.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не покупать продукты впрок. По его словам, в стране надёжная ситуация с поставками продуктов.

NEWS.ru писал, что россияне скупают в магазинах макароны, крупы, консервы и средства гигиены. Торговые сети увеличивают объём партий и обеспечивают дополнительные поставки.