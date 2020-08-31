Власти Москвы не считают нужным ставить алкозамки на все машины

https://static.news.ru/photo/96bc352e-ebc1-11ea-9fd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкозамки нужно использовать только в отношении водителей, которые уже садились пьяными за руль. Об этом заявил руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык.

Алкозамки нужно использовать в отношении тех, кто уже был замечен в порочной практике, когда это принимает характер рецидива, — цитирует его РИА Новости.

Кизлык добавил, что, если водитель был в состоянии алкогольного опьянения, алкозамки целесообразно установить на период не менее двух лет, даже после окончания срока административного нарушения.

Алкозамки — это приборы блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Концепция их массового внедрения будет проработана до конца 2020 года, появятся стандарты с требованиями и методами испытаний, правилами установки. По замыслу Минпромторга, автопроизводители будут получать дополнительные баллы за оснащение машин такими устройствами.

Как писал NEWS.ru, эксперты видят изъяны в инициативе ведомства не только в подорожании машин из-за алкозамков, но и в большой вероятности ошибочной блокировки. Кроме того, они полагают, что это повлечёт расцвет теневого рынка по оказанию услуг обхода блокировки.