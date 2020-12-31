Власти Москвы назвали самую загруженную станцию метро в 2020 году

https://static.news.ru/photo/c2a0e758-4cff-11eb-bd54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы назвал станцию метро, которой в 2020 году пользовалось больше всего пассажиров.

Самой популярной у пассажиров подземки оказалась станция «Комсомольская» Кольцевой линии.

Станция «Комсомольская» Кольцевой линии стала самой популярной у пассажиров в 2020 году. Ей воспользовались почти 24 млн пассажиров, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В 2019 году эта станция тоже была популярнее других. Однако в 2020-м количество пассажиров, посетивших её, сократилось на 45%. Причиной снижения пассажиропотока стала пандемия коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажиры столичного метрополитена получили возможность оплачивать проезд на двух линиях со скидкой. Стартовал эксперимент по снижению цен на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской ветках. Скидка действует в будние дни в течение двух временных промежутков — с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.