Власти Москвы назвали самую популярную станцию метро в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/89dc0b06-4c3b-11eb-a66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы рассказал, какие станции столичной подземки были самыми популярными у горожан в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года.

Самой популярной у пассажиров стала станция «Площадь Революции» синей ветки, которую за ночь посетили 24 тысячи человек. Также в тройке лидеров оказались «Пушкинская» (22,7 тысячи человек) и «Китай-город» (19 тысяч человек).

Традиционно это самые любимые места новогодних прогулок. Наслаждайтесь каникулами и не забывайте про средства защиты, чтобы праздники ничего не испортило, — отмечается в Telegram- канале ведомства.

Также в лидерах были «Охотный ряд» (16,8 тысячи человек), «Лубянка» (15,1 тысячи человек) и «Кузнецкий мост» (11,5 тысячи человек).

Всего минувшей новогодней ночью в Москве общественным транспортом воспользовались 315 тысяч пассажиров. Всё это время проехать в нём можно было бесплатно, что, впрочем, не оказало существенного влияния на пассажиропоток.

При этом поездами столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) воспользовались 284 тысячи пассажиров.

Тем не менее это в 2,4 раза меньше того количества человек, которые решились на поездку годом ранее — в ночь на 1 января 2020-го.

Жители и гости города стали заметно реже ездить на общественном транспорте из-за ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.