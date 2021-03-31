Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после вакцинации

https://static.news.ru/photo/d60b1efc-923d-11eb-aeae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка одной тысячи жителей столицы, или 0,1%, заразились коронавирусной инфекцией после получения прививки, при этом большинство переносят болезнь в лёгкой форме. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек, что составляет около одной десятой процента, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Отмечается, что иммунитет к коронавирусу начинается формироваться уже после первой прививки, но полноценную защиту организм получает только после второго укола.

Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности, — напомнили в пресс-службе.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавирусной инфекции преждевременно. Он напомнил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается. Министр рассказал, что на пике пандемии было развёрнуто до 279 тысяч коек для больных коронавирусом, а сегодня работа больниц возвращается к привычной деятельности.