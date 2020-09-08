Власти Москвы хотят ввести минимальные ограничения осенью и зимой

https://static.news.ru/photo/aa0238aa-f1d8-11ea-b5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва сможет пройти осенний и зимний период с минимальными ограничениями из-за коронавируса. По его словам, жёсткий карантин не планируется вводить даже при осложнении обстановки.

Такое заявление он сделал в ходе Московского финансового форума, передаёт ТАСС.

Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при осложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями в экономике и передвижении по городу и так далее. С минимумом ограничений, — подчеркнул он.

Градоначальник отметил, что людям следует исполнять рекомендации и ограничения, установленные врачами.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленогорский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя города, который не разместил в установленные срок на портале Госуслуг результаты своего теста на коронавирус. Мужчина вернулся в Россию из-за рубежа и должен был в трёхдневный срок опубликовать на портале результаты лабораторных исследований. Он это срок пропустил и был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Всего со 2 августа в Северной столице составлен 101 протокол в отношении прибывших из-за границы россиян.