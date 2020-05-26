Власти Москвы готовы обеспечить безопасность мобильного голосования

https://static.news.ru/photo/cdef7eb4-9f7e-11ea-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столица располагает технологиями для обеспечения безопасности онлайн-голосования в случае его применения. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко на конференции «ЦИПР».

Думаю, что технологий достаточно, слишком много советчиков и мало реальных реализаторов. Всё будет безопасно, — цитирует Лысенко РИА Новости.

По его словам, в Москве сейчас есть опыт проведения электронного голосования при выборах в Мосгордуму.

Абсолютно уверен, что мы придём к тому, что будут юридически значимые дополнительные возможности. Сейчас такие истории, с учётом принятого федерального закона, могут появиться снова, — сказал глава департамента информационных технологий.

Как писал NEWS.ru, ранее источники сообщили о дате голосования по поправкам в Конституцию.